شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الرياض.. خارطة استرشادية لمكافحة سرطان عنق الرحم والثدي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تضمن إعلان الرياض للاجتماع الإقليمي لمبادرة صحة المرأة العربية، خارطة طريق استرشادية لمكافحة سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي، تحت شعار "حياتك غالية".

وأبرزت التوصيات أهمية الوقاية والكشف المبكر، وتعزيز خدمات الفحص، والتوعية والتثقيف، والعلاج والدعم والرعاية التلطيفية، واستخدام التقنية والتكنولوجيا، والتأييد والاستدامة.

وشملت توصيات الوقاية والكشف المبكر إجراء تحليل شامل لإحصائيات السرطان الإقليمية المتعلقة بالنساء، وإطلاق حملات التوعية العامة والتواصل مع المدرسة والمجتمع، ومشاركة وسائل الإعلام، ونشر العيادات المتنقلة، والتدريب والتأهيل للممارسين الصحيين، وإطلاق برامج التطعيم المجانية.

توصيات بالتوعية

وفيما يتعلق بالتوعية والتثقيف، تضمنت التوصيات إطلاق حملات التوعية العامة والتواصل مع المدرسة والمجتمع، ومشاركة وسائل الإعلام، ونشر العيادات المتنقلة، والتدريب والتأهيل للممارسين الصحيين، وإطلاق برامج التطعيم المجانية.

أما توصيات العلاج والدعم والرعاية التلطيفية، فتضمنت تطوير مراكز العلاج، وتوفير خدمات دعم المرضى، التأهيل والرعاية التلطيفية، وتحديث الأدلة العلاجية، والبحث والابتكار، وسياسات الحماية الاجتماعية وتمويل المبادرات البحثية.

وفيما يتعلق باستخدام التقنية والتكنولوجيا، تضمنت التوصيات إقامة المؤتمرات والملتقيات الإقليمية، وتطوير القوانين الوطنية للحماية الاجتماعية، وتجميع البيانات وتحليلها، ووضع مقاييس أداء واضحة.

وأخيرًا، تضمنت توصيات التأييد والاستدامة تعبئة الموارد من خلال الشراكات بين القطاعات لمشاركة المجتمعية وتعزيز دور القطاع غير الربحي.