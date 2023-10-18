شكرا لقرائتكم خبر عن صور| متقاعدة تؤسس مشروعًا خيريًا للتدريب على صناعة الأغذية الطبيعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عزيزة الغانم، متقاعدة من شركة أرامكو السعودية، أسست مشروعًا خيريًا غير ربحي في مزرعتها في مدينة سيهات، ويهدف المشروع إلى تدريب الشباب والشابات على صناعة الأغذية الطبيعية، وتعزيز الصحة والوعي المجتمعي.

بدأت الغانم تصنيع الأجبان والألبان الطبيعية في مزرعتها بعد تقاعدها من العمل في عام 2011، وفي عام 2014، شاركت في معرض الأسر المنتجة وحظيت منتجاتها بإقبال كبير، حيث وصل عدد إنتاج الأجبان 28 صنفًا، ومنذ ذلك الحين، واصلت تطوير منتجاتها وابتكار أصناف جديدة، بما في ذلك جبنة ”الزيلوم“ التي تجمع بين مذاق جبنة الحلوم وقوام الموزريلا.

وقالت الغانم إنها تأمل في أن يساهم المشروع في تعزيز الصحة والوعي المجتمعي، وأضافت أن ”الجميع لديه نعمة يجب أن يستثمرها في خدمة المجتمع“.

اكتفاء ذاتي

وأضافت: ”استخدم جميع منتجات المزرعة، بما في ذلك ثمار الحمضيات والخضروات والأعشاب، وجميع المنتجات خالية من المواد الحافظة والهرمونات والمثبتات، وغنية بالبكتيريا النافعة والفيتامينات والأحماض الأمينية“. مشيرة إلى أنه على سبيل المثال ثمرة الليمون نستخدمها في المخللات وتتبيلة السلطة وصنع المربيات والبسكويت، وكذلك الجزر والشمندر والطماطم والترنج، وكل هذه الهبات الربانية نسخرها لدعم صحة الفرد ودعم الخير في المجتمع.

وتابعت "الغانم"، قائلة إن مركز التدريب التابع للمشروع يهدف إلى استغلال طاقات الشباب والشابات ومواهبهم في صناعة الأغذية الطبيعية بما يتوافق مع رؤية 2030، ويشمل الدورات التدريبية تصنيع الأجبان والمواد الغذائية الأخرى، وطرق مبتكرة لصناعة الأطباق الصحية.

وقالت الغانم، الذي حفزنا لاتخاذ هذا الاتجاه هو احترام النعمة وتقديرها، والنظر للنعم الربانية أنها هبة تستحق أن نضعها في المكان الذي يليق بها، فجميع النعم هي هدية من رب العالمين يجب أن نضعها في المكان الذي يريدها الله تعالى، ويجب أن نخدم فيها المجتمع وعمل الخير ونحفز الناس على عمل الخير.