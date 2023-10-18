شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: ندعو المجتمع الدولي لإقامة ممرات إنسانية آمنة في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلق، اليوم الأربعاء، الاجتماع الاستثنائي العاجل للتعاون الإسلامي لبحث الأوضاع في غزة.

وناقش وزراء خارجية دول التعاون الإسلامي تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة

وأكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، رفض المملكة القاطع للأعمال العدائية في غزة.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني، إن إسرائيل تعمدت قصف المستشفى المعمداني في غزة، مستخدم الطائرات الحربية الإسرائيلية، واصفة أنها عملية إجرامية ومذبحة للأطفال والنساء الأبرياء.. وسبق لقوات الاحتلال قصف المستشفى في اليوم السابق.

وطالب، بضرورة وقف سياسة التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أراضيه، مؤكدًا أن العالن اختار التعايش مع جرائم الاحتلال.

و عبر وزير الخارجية التركي أن ما يحدث في غزة من انتهاكات يهدد الإنسانية و ندعو لإيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني وأكد على وجوب اتخاذ قرارات جادة تجاه الجرائم الإسرائيلية

أكد وزير خارجية موريتانيا أن الجرائم الواقعة في فلسطين لم يسبق لها مثيل.

إدانة المملكة

وكانت المملكة أدانت بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى لوفاة المئات من المدنيين، من بينهم أطفال وجرحى ومصابين.

وترفض المملكة، حسب بيان الخارجية، بشكلٍ قاطع الاعتداء الوحشي الذي يعُد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني، كما تعبر عن استنكارها لعدم وقف الاحتلال الإسرائيلي هجماته المتواصلة ضد المدنيين رغم العديد من المناشدات الدولية.