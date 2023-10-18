شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم من جماهير الأهلي والاتحاد.. فيفا يعلن طرح تذاكر جديدة للمونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم كرح المرحلة الثانية من بيع تذاكر بطولة كأس العالم للاندية التي ستقام في جدة خلال الفترة من 12- 22 ديسمبر المقبل.

فيفا يعلن طرح تذاكر المرحلة الثانية لكأس العالم للاندية





وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان رسمي، أن التذاكر ستكون فردية للمباريات ومتاحة حاليًا بجانب تذاكر لذوي القدرات الخاصة من مستخدمي الكراسي المتحركة.

وتعد المرحلة الثانية هي المرحلة قبل الأخيرة قبل المرحلة الثالثة لبيع تذاكر كأس العالم للأندية، حيث سيتم طرح المزيد من التذاكر في المرحلة الثالثة خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم، أنه سيتم إطلاق منصة إعادة بيع رسمية قبل بداية البطولة، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حينها. وستدور أحداث البطولة في جدة بين الـ١٢ والـ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٣، حيث سيتنافس سبعة فرق على اللقب العالمي.

ويمثل نادي الاتحاد المملكة في بطولة كأس العالم للأندية ويواجه أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية، ويواجه الفائز من المباراة فريق الأهلي المصري بطل قارة افريقيا.