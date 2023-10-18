شكرا لقرائتكم خبر عن كونتي يكشف سبب رفضه للعروض السعودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف المدرب الإيطالي الكبير أنطونيو كونتي عن مفاجأة كبري عن تلقيه عرض ضخم في بداية الموسم الحالي من الدوري السعودي، ولكنه شدد أن يفضل قول لا لهذا العرض.

حيث أكد المدرب أن رغبته الأولي هي الإستمرار في التدريب داخل أوروبا، وليس لديه الشغف الكبير لخوض أي تجربة في المنطقة العربية أو الدوري السعودي.

كونتي قال:" لقد ندمت بالفعل علي تركي يوفينتوس في وقت سابق، كان يجب أن انتظر فترة أكبر داخل السيدة العجوز، ولكن هكذا كرة القدم مليئة بالمتغيرات ".

وتابع:" أحب الكرة الإيطالي وأمتلك نجاحات هناك، لذلك أتمني أن أخوض تجربة جديدة في الدوري الإيطالي عبر بوابة روما أو نابولي علي سبيل المثال في يوم من الأيام ".

موقف نابولي من ضم كونتي

وربطت بعض الوسائل الإيطالية موقف كونتي الحالي وتصريحاته الأخيرة،بإمكانية قيادته لفريق نابولي في الأسابيع القليلة المقبلة، لا سيما أن إدارة الفريق بصدد إقالة جارسيا.