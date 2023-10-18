الصحة الفلسطينية: تلقَّيْنا "1300" بلاغ عن مفقودين تحت أنقاض الدمار في قطاع غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 أكتوبر 2023, 1:12 مساءً

قالت وزارة الصحة الفلسطينية: تلقينا "1300" بلاغ عن مفقودين تحت أنقاض الدمار في قطاع غزة، و"471" فلسطينيًّا قُتلوا في القصف على المستشفى المعمداني في غزة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: إن إسرائيل استهدفت طواقم طبية وسيارات إسعاف، وإن إسرائيل تستهدف كل شيء في قطاع غزة. فيما قال وزير الخارجية الإيراني: لا يمكن للفصائل الفلسطينية أن تقصف المدنيين في غزة، وإن استهداف إسرائيل مستشفى المعمداني لا ينسجم مع أي منطق، الشعب الفلسطيني يتعرّض لإبادة جماعية من إسرائيل.

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