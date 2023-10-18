انت الان تتابع "إسرائيل" تجلي دبلوماسييها في مصر والمغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

‬ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أجلت موظفي سفارتيها بالمغرب ومصر؛ "بسبب المظاهرات الغاضبة على ما يجري في غزة".

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن عملية الإجلاء تنضم إلى حالة التأهب القصوى المعلنة في جميع السفارات الإسرائيلية حول العالم، وإجراءات أمنية إضافية ونقل مبعوثين من الدول الحساسة إلى دول أكثر أمانًا.

ونوهت وزارة الخارجية بأنه لا يجوز للموظفين الدبلوماسيين مغادرة منازلهم أكثر من اللازم.

وشهدت مصر وقفات ومسيرات ومظاهرات تضامنًا مع الفلسطينيين، واحتجاجًا على قصف مستشفى المعمداني، في قطاع غزة.

وحمل المتظاهرون لافتات: "علموا أولادكم أن القدس عربية وأن الكيان الصهيوني محتل"، و"مصر ترفض الاستعباد يا حرية يا استشهاد غزة الصمود"، ووضع عدد من المحامين أعلام مصر وفلسطين على أكتافهم، ورددوا شعارات مثل "غزة غزة أرض العزة"، كما ندد البعض بقتل الأطفال والمدنيين في غارات الاحتلال الإسرائيلي، وتساءل البعض الآخر بشعارات "واحد اتنين الجيش العربي فين".

ونظم طلاب جامعتي المنيا والفيوم، وقفة احتجاجية داخل الجامعة تضامنًا ودعمًا للقضية الفلسطينية، بعد الانتهاكات التي يتعرض إليها الشعب الفلسطيني، والتي نتج عنها وقوع الآلاف من المصابين والشهداء.

وأعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي المصري عن تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء، بالملابس السوداء للطلب من شعوب العالم الضغط على حكوماتها لوقف القتل في غزة ودخول المساعدات الإنسانية.