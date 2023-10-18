تراند اليوم : بعد تهديد بوجود قنبلة واعتداءات ..شاهد.. لحظة إخلاء 6 مطارات في فرنسا

صحيفة الخليج 365:أخليت 6 مطارات في مختلف أنحاء فرنسا، الأربعاء، بعد تلقيها عبر البريد الإلكتروني "تهديدات باعتداءات" كما أفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس.

أعلن مطار ليل في شمال فرنسا عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس اليوم الأربعاء أنه يجري إخلاؤه بسبب مخاوف من "وجود قنبلة".

وأوضح المصدر أن عمليات الإخلاء في مطارات ليل وليون ونانت ونيس وتولوز وبوفيه قرب باريس ستتيح للسلطات "تبديد أية شكوك" بأن التهديدات قد تكون حقيقية.

وقال المطار "فرق أمنية موجودة في المكان".

ونقل تلفزيون بي.إف.إم عن مصادر بالشرطة القول إنه تم أيضا إخلاء مطارات تولوز ونيس وليون الأربعاء بسبب إنذارات أمنية.