شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد ورئيس الوزراء السنغافوري يستعرضان آفاق التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض، اليوم الأربعاء، رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونغ.

وأجريت لرئيس وزراء السنغافوري مراسم الاستقبال الرسمية، وعقدت جلسة مباحثات رسمية.

مستجدات الأوضاع الإقليمية

رحب سمو ولي العهد، بدولته في المملكة، فيما عبر رئيس الوزراء السنغافوري، عن سعادته بالزيارة ولقائه سمو ولي العهد.

وجرى استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، وفرص تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

الحاضرون في اللقاء

حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية.

كما حضر الجلسة، صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير التجارة ماجد بن عبد الله القصبي، ووزير الاستثمار خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله بن عامر السواحه، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، والمستشار بالديوان الملكي فهد بن عبد الله تونسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سنغافورة عبد الله بن محمد الماضي.

فيما حضر من الجانب السنغافوري، وزير الخارجية فيفيان بالاكريشان، ووزير التعليم تشان تشون سينغ، ووزير التنمية الاجتماعية والأسرية ماساجوس ذو الكفلي، والوزير الثاني للتجارة والصناعة تان سي لينغ، وسفير سنغافورة لدى المملكة إس بريمجيت، ووكيل الوزارة الثاني للشؤون الخارجية لوك غوه، وسكرتير خاص لرئيس الوزراء جيرماين لوي، ووكيلة الشؤون الإعلامية لدى رئيس الوزراء تشانغ لي لين، ومدير عام بوزارة الخارجية صامويل تان.