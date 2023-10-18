شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير طريق الهدا السياحي "الدائري" وتخصيص مسار لراكبي لدراجات الهوائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شرعت أمانة الطائف في تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الهدا الدائري الواقع على المدخل الغربي للمدينة، وشمل مشروع التطوير للطريق أعمال السفلتة، وإنشاء الأرصفة المطابقة لمعايير أنسنة المدن، وصيانة الإنارة والتشجير، إضافة إلى تطبيق المعايير العالمية المرورية للأمن والسلامة على الطريق، وتحديد ودهان المسارات المرورية والشواخص الأرضية، وإنشاء مسار خاص براكبي الدراجات الهوائية وذوي الإعاقة على جانب الطريق الدائري، بما يتوافق مع جهود الأمانة لتطوير الطرق الحيوية للإسهام في انسيابية الحركة المرورية، وضمان سلامة المشاة ومرتادي الطرق.

وتتماشى جهود أمانة الطائف مع مبادرة أنسنة الشوارع وتحسين المشهد الحضري التي حققت نجاحات ملموسة خلال الفترة الماضية والتي استهدفت "الإنسان" في المقام الأول من خلال تعزيز البعد الانساني في أعمال التطوير والتنمية الجارية، كما تكمل هذه الجهود استراتيجية تحسين الهوية البصرية للمدينة، ويعد طريق الهدا الدائري من المواقع السياحية ذات الارتياد المرتفع على مدار العام وبخاصة في أيام نهاية الأسبوع والاجازة الصيفية والأعياد والمواسم السياحية التي تشهدها المحافظة.

ويعد هذا المشروع في سياق مشاريع تحسين الشوارع التي تنفذها أمانة الطائف بهدف تحويلها إلى صديقة للإنسان والبيئة، وتطوير كافة الخدمات لإحداث نقلة نوعية ذات بعد حضري وإنساني في المحاور الرئيسية للارتقاء بجودة الحياة، وقد تم تهيئة الطريق الدائري بالهدا بشكل يضمن مرونة حركة المركبات والمشاة، والحد من الخطورة على حياة الزوار والسياح الذين يقصدون الهدا للاستمتاع باعتدال الطقس والبيئة المميزة وبدء موسم الأمطار.