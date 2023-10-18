شكرا لقرائتكم خبر عن 14 دقيقة.. إسعاف جدة الجوي يُنقذ حالتين بزمن استجابة قياسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن الإسعاف الجوي بجدة من نقل حالتين إلى مستشفى الملك فهد بجدة، بزمن استجابة قياسي بلغ 14 دقيقة، وذلك بعد حادث تصادم وقع بحي مدائن الفهد قبل كوبرى الميناء، صباح اليوم الأربعاء.

وفي التفاصيل، تلقي مركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي بمنطقة مكة المكرمة عند الساعة 11:46 صباح اليوم الأربعاء، بلاغا عن حادث تصادم بحي مدائن الفهد قبل كوبرى الميناء، وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين إلى الموقع بالإضافة إلى الإسعاف الجوي.

وعند وصول أول فرق إسعافية وبعد الفحص الطبي تبين وجود كسور متفرقه للمصابين، وتم نقلهما عن طريق الإسعاف الجوي لمستشفى الملك فهد بجدة لتلقي العلاج اللازم.