شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة فرنسا تثير الجدل: بنزيما عميل لـ حماس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شنت الوزيرة الفرنسية السابقة نادين مورانو، هجوما لاذعا على مواطنها كريم بنزيما، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي والمنتخب الفرنسي.

ووصفت نادين مورانو، كريم بنزيما، لاعب الفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد بأنه "عميل لبروباجندا "حماس"، بعد تضامنه مع القضية الفلسطينية ضد الكيان الإسرائيلي.

مورانو تستنكر دعم بنزيما لفلسطين

واستنكرت الوزيرة الفرنسية السابقة عدم قيام بنزيما بأي خطوة تضامن ودفاع تجاه من سمتهم بـ "ضحايا حماس من الإسرائيليين".

وقالت مورانو خلال استضافتها في قناة "سي نيوز" وإذاعة "أوروبا 1"،:" بنزيما اختار معسكره وبات "عميلا للبروباجندا التي تمارسها حماس وتهدف هي الأخرى لتحطيم إسرائيل".

ولم يقتصر الهجوم من الوزيرة الفرنسية بل وصل إلى السياسي اليميني المتطرف جون مسيحا الذي قال إن بنزيما يشعر بالارتباط بالأمة الإسلامية أكثر من فرنسا وهو مثل الكثيرين، فرنسي في الورق فقط.

بنزيما يدعم القضية الفلسطينية

وكان كريم بنزيما قد وجه عبر حسابه الرسمي على منصة "X" رسالة دعم لسكان قطاع غزة، قال فيها: "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستثني لا النساء ولا الأطفال حتى كل يوم".