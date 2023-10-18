أمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول على 4 مناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط جنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً من غربية الى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة قد تصل الى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكون السحب الرعدية على الجزءالجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.
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