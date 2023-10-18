أصدر مجلس شؤون الجامعات قرارات جديدة بشأن رؤساء الجامعات، حيث جدد تكليف رؤساء 4 جامعات، إلى جانب تكليف رئيس لجامعة جديدة. تضمنت القرارات تجديد تكليف: أ.د. معدي بن محمد القحطاني رئيساً لجامعة أم القرى.

أ.د يوسف بن عبده عسيري رئيساً لجامعة الطائف.

أ.د. محمد بن محسن صفحي رئيسًا لجامعة بيشة.

أ.د. محمد بن عبدالله الشايع رئيساً لجامعة الجوف. كما تضمنت تكليف أ. د. أحمد بن علي الرميح رئيساً لجامعة الحدود الشمالية.

وهنأ معالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات جميع المكلفين بالثقة، ودعا الله أن يوفقهم لخدمة الوطن وقيادته.

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس شؤون الجامعات يصدر قرارات جديدة بشأن رؤساء 4 جامعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.