شكرا لقرائتكم خبر عن صدور عقوبة قاسية لمن يتصفح هذه المواقع بقصد أو بدون قصد من داخل السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قالت النيابة العامة السعودية في بيان هام متعلق بالأنظمة المعلوماتية انها تتمتع بحماية تقنية رفيعة، وتتمتع بحصانة بيئية فائقة. وقد حذرت النيابة في بيانها من المساس المخل لهذا الجانب والذي يعتبر من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والموجبة للمُساءلة الجزائية المشددة.

حيث يحظر الدخول بطرق غير مشروعة واكدت النيابة على حسابها الرسمي على تويتر أنه يحظر الدخول بطرق غير مشروعة إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.

عقوبات المخالفة :

١. السجن مدة تصل إلى عشر سنوات.

٢. غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال. (۲۷) م نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

٣. مصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، أو الأموال المحصلة منه.

٤. إغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقاً نهائياً متى كان مصدراً لارتكاب هذه الجريمة، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه. (۱۳) م نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

٥. ويعاقب كل من حرّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب هذه الجريمة بما يصل إلى الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها. (۹) م نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

تعريف الجريمة المعلوماتية تُعرَّف الجريمة بأنها أي سلوك غير قانوني يتم من خلال استخدام الأجهزة الإلكترونية وينتج عنه حصول المجرم على مزايا مادية ومعنوية. من الجدير بالذكر أنه تم الحصول على المعلومات. نظام جرائم المعلومات هو أي فعل ينطوي على استخدام شبكة المعلومات لخرق أحكام نظام جرائم المعلومات. وتجدر الإشارة إلى أن معظم الجرائم الإلكترونية تُرتكب في نطاق المعالجة الرقمية للبيانات أو النصوص ،لذا فإن أدلة الجريمة الإلكترونية تهيمن عليها الطبيعة الرقمية وليس الطبيعة المادية ،وهناك العديد من أنواع وأشكال الجرائم الإلكترونية المستخدمة .

أنواع الجرائم الإلكترونية

الجرائم الحاسوبية الجرائم المعلوماتية الجرائم الإلكترونية جرائم الإتصالات جرائم الانترنت أركان الجريمة المعلوماتية في النظام السعودي. الركن المادي الركن المعنوي في الجريمة المعلوماتية تعني إساءة استخدام الأنظمة الإلكترونية بطريقة غير مشروعة أو اقتحام آثار مادية ملموسة تساهم في إتلاف المعلومات وسرقة بطاقات الائتمان او التزوير و التلاعب بالبيانات المتعلقة بأجهزة الكمبيوتر ،يساهم السلوك ،مثل مشاهدة الجريمة ورؤيته يرتكب السرقة أو التزوير.

الركن المعنوي هو أحد أركان الجريمة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ،وهو يشير إلى الحالة النفسية والعاطفية لمرتكبي الجرائم الإلكترونية من المهم التركيز على العلاقات بين مادية الجريمة وشخصية الجاني. الركن الشرعي يقصد بهذا الركن الخصائص غير المشروعة للجريمة ،حيث توجد قاعدة للتجريم والعقوبات المفروضة على الجرائم الإلكترونية المتعلقة بأنظمة المعلومات ،كما يرتبط السلوك الإجرامي بالمعلومات المخزنة أو المدخلة في الكمبيوتر ،والمجرم.