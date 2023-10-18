شكرا لمتابعة خبر عن مستشفى الملك خالد التخصصي ينظم مؤتمر طب العيون السعودي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحت رعاية معالي وزير الصحة م.فهد بن عبد الرحمن الجلاجل ينظم مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والجمعية السعودية لطب العيون ، بالتعاون مع قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب بجامعة الملك سعود مؤتمر “طب العيون السعودي (SO2023) بدءًا من غدٍ الخميس التاسع عشر من شهر أكتوبر ولمدة ثلاثة أيام.

وسيركز المؤتمر على مناقشة مواضيع متنوعة في طب العيون أهمها:الذكاء الاصطناعي في طب العيون ،امراض القرنيه واحدث المستجدات في جراحات الساد وعمليات تصحيح النظر امراض وجراحات الشبكية البصريات امراض العنبية وعلاجاتها التجميل في جراحات العيون ومحجر العين.

ويشتمل البرنامج العلمي على ٤٠ جلسة علمية و بمشاركة ٤٠ متحدث دولي إضافةً الى ١٣٦ متحدث من داخل المملكة العربية السعودية.

وبأكثر من ٢٨٠ ورقة علمية.

كما ستعقد ٣٩ دورة تدريبية لمدربين محليين ودوليين.