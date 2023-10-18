شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: يجب رفع الحصار عن غزة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، مشدداً أن المملكة حذرت مراراً من خطورة تفاقم الأوضاع في القطاع وذلك في كلمة خلال اجتماع طارئ لدول مجلس التعاون الإسلامي في جدة، اليوم الأربعاء.

وقال وزير الخارجية ، أن على المجتمع الدولي اتخاذ موقف مسؤول لحماية الفلسطينيين في غزة،مشيراًإلى ضرورة إيصال المساعدات لغزة للحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة إقامة دولة فلسطينية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، مطالباً المجتمع الدولي العمل على الوصول لسلام شامل وعادل بالشرق الأوسط.