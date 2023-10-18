شكرا لمتابعة خبر عن جلسة مباحثات رسمية بين ولي العهد ورئيس وزراء سنغافورة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، في الديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض، رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ.

وعقد سمو ولي العهد، و ئيس وزراء جمهورية سنغافورة، جلسة مباحثات رسمية، فيما رحب سمو ولي العهد به في المملكة.

وجرى استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.