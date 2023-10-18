شكرا لمتابعة خبر عن نقل حالتين خطيرتين بالإسعاف الجوي لمستشفى الملك فهد جراء حادث تصادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - باشر الإسعاف الجوي اليوم الأربعاء، نقل حالتين خطيرتين لمستشفى الملك فهد بجدة لتلقي العلاج اللازم.

جاء ذلك بعد أن تلقى مركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي بمنطقة مكة المكرمة، بلاغًا عن حادث تصادم بحي مدائن الفهد قبل كوبري الميناء بجدة.

وتم فور تلقي البلاغ توجيه فرقتين إسعافيتين إلى الموقع بالإضافة للإسعاف الجوي بزمن استجابة 14 دقيقة، حيث تبين عند وصول أول فرق إسعافية، وجود كسور متفرقة للمصابين بعد إجراء الفحص الطبي.