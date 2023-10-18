شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ حياة مريض أصيب بكسور الجمجمة بمستشفى بريدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح أطباء جراحة المخ والأعصاب بمستشفى بريدة المركزي في إنقاذ حياة مريض تسبب له حادث مروري، بإصابته بكسر مع جرح مفتوح بالرأس مع شظايا عظمية داخل النسيج الدماغي، وخروج جزء من المادة الدماغية خارج الجرح وتم إجراء عملية جراحية استغرقت 5 ساعات ، تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أنه جرى إسعاف المصاب 27 سنة ، إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وكان يعاني من رضوض متعددة أدت إلى تهشم شديد في الوجه والرأس وهو بحالة غيبوبة تامة ونسبة الوعي 6/15 ، وبعد عمل الفحوصات اللازمة والتصوير بالأشعة تبين أن لديه كسر متهشم مع جرح مفتوح في النصف الأيسر من الرأس.

وبين أن الفريق المعالج قرر إجراء تدخل جراحي عاجل تم فيه إيقاف مصدر النزف وتنظيف الدماغ من الشظايا العظمية والشعر والمواد الغريبة الملوثة للجرح وإجراء ترميم لطبقات الدماغ من السحايا ثم العظم ثم الجلد، وتكللت العملية بالنجاح ليتم بعدها نقل المريض لأقسام التنويم ومتابعة الحالة من قبل الفريق المختص التي أسهمت بفضل الله بتحسن حالة المريض واستعادة المشي ، والخروج من المستشفى بنسبة وعي 15/15 ولا يوجد لديه أي ضعف عصبي.

يذكر أن عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية بالمستشفى بلغ أكثر من 75 ألف مستفيد، خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م، وكذلك أجرى المستشفى 8012 عملية جراحية متنوعة للفترة ذاتها.