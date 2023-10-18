الأخضر يكشف عن تفاصيل إصابة الثنائي "تمبكتي" و"هوساوي"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 أكتوبر 2023, 2:21 مساءً

كشف المنتخبُ السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل إصابتَي الثنائي: حسان تمبكتي مدافع الهلال، وزكريا هوساوي الظهير الأيسر لفريق نادي الاتحاد. ونشر حسابُ المنتخب السعودي عبر منصة "إكس"، بيانًا يُعلن فيه عن تفاصيل إصابتَيْ هوساوي وتمبكتي؛ حيث قال: كشفت أشعة الرنين المغناطيسي عن تعرض تمبكتي لإصابة في العضلة الجانبية للساق. وتم التواصل مع الجهاز الطبي بنادي الهلال، والرفع بالتقارير الطبية لمتابعة البرنامج العلاجي. فيما اشتكى زكريا هوساوي خلال معسكر الأخضر في البرتغال، من آلام في منطقة أسفل البطن، ليخضع إلى برنامج علاجي وتمارين خاصة تحسّنت بعدها حالته. ويحتاج هوساوي لمواصلة البرنامج خلال الفترة القادمة؛ حيث تمّ التنسيق مع الجهاز الطبي بنادي الاتحاد بشأن حالته

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