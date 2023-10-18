اللجنة الإسلامية للهلال الدولي تُدين قصف المستشفى المعمداني في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - أدانت اللجنةُ الإسلامية للهلال الدولي المؤسسة المتخصصة لمنظمة التعاون الإسلامي، بأشدّ العبارات؛ المجزرةَ المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، بقصف المستشفى المعمداني الأهلي في قطاع غزة، وأسفر عن وفاة المئات من الشهداء والجرحى بينهم النساء والأطفال؛ مما يشكل جريمة حرب، وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني.

وناشدت اللجنةُ في بيانٍ لها، أوردته لـ"الخليج 365"، المجتمعَ الدولي بكافة مؤسساته إلى إدانة هذه الجرائم التي تُرتكب كل يوم ضدّ السكان المدنيين والممتلكات المدنية في قطاع غزة، وطالبت بالتدخل العاجل لوقف هذا العدوان الغاشم وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

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