انت الان تتابع في ذكرى البيعة.. نائب أمير الشرقية: علاقة وثيقة وأسس راسخة تجمع قيادتنا بشعبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 أكتوبر 2023, 2:35 مساءً

بعث الأميرُ أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، برقيةَ تهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ بمناسبة مرور الذكرى التاسعة للبيعة. وقال الأمير أحمد: "أرفع لمقامكم العالي خالصَ التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى التاسعة لبيعتكم المباركة، والتي تمثّل مصدر فخر واعتزاز وإلهام لأبنائكم وبناتكم في هذا الوطن المبارك". وأضاف: "هذه الذكرى تمرُّ في ظلّ ما يعيشه الشعب السعودي الوفي من وحدة وترابط مع قيادته الرشيدة، وما ينعم به من نماء واستقرار ونهضة وتقدم، وإن العلاقة الوثيقة التي تجمعكم سيدي بشعبكم الوفيّ تقوم على أسس ثابتة وراسخة، وأصبحت مثالًا يحتذى به، وهو نتاج نظرة ثاقبة من مقامكم الكريم، وفكركم المستنير، وعملكم الجادّ والدؤوب في خدمة الدين والوطن والأمة". واختتم بالقول: "أسأل الله العلي القدير أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يمدكم بعونه وتوفيقه، وأن يديم على المملكة نعم الأمن والأمان والاستقرار في ظل رعايتكم واهتمامكم حفظكم الله".

كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى البيعة.. نائب أمير الشرقية: علاقة وثيقة وأسس راسخة تجمع قيادتنا بشعبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.