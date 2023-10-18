انت الان تتابع سفارة المملكة في لبنان تدعو المواطنين للتقيد بقرار منع السفر ومغادرة الموجودين فيها فورًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 أكتوبر 2023, 2:57 مساءً

أوضحت سفارة المملكة لدى جمهورية لبنان، أنها تتابع عن كثب تطورات الأحداث الجارية في منطقة جنوب لبنان، داعية المواطنين كافة إلى التقيد بقرار منع السفر، ومغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري لمن هو متواجد في لبنان حالياً. ودعت السفارة المواطنين المتواجدين في لبنان إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن التي تشهد تجمعات أو تظاهرات، لحين مغادرتهم. وشددت على ضرورة تواصل المواطنين معها حال حدوث أي طارئ راجية السلامة للجميع. ولفتت إلى التواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: هاتف سفارة المملكة لدى لبنان : 009611762711 009611762722 هاتف شؤون السعوديين : 0096178803388 0096176026555 الهاتف الموحد لشوؤن السعوديين بالخارج : 920011114

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