تراند اليوم : وزير فرنسي يتهم بنزيمة بارتباطه بالإخوان.. ودعوات بسحب الجنسية الفرنسية منه لتعاطفه مع الشعب الفلسطيني

صحيفة الخليج 365 : هاجم وزير الداخلية الفرنسي، جيرال دارمانين، لاعب فريق الاتحاد، كريم بنزيمة، متهمًا إياه بارتباطه بجماعة الإخوان الإرهابية.

وقال وزير الداخلية خلال ظهوره ضيفا على برنامج L'heure des Pros: "منذ عدة أسابيع كنت مهتمًا بشكل خاص بقضية بنزيمة، نعلم جميعًا عن علاقات كريم بنزيمة سيئة السمعة مع جماعة الإخوان".

وعلى الجانب الآخر، طلبت السيناتور الفرنسية فاليري بوير، تجريد "بنزيمة" من جائزة الكرة الذهبية والجنسية الفرنسية، إذا تم إثبات ادعاءات وزير الداخلية دارمانين بشأن وجود علاقة بين بنزيمة وجماعة الإخوان.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان بنزيمة دعمه لضحايا الهجوم الإسرائيلي في قطاع غزة.