تراند اليوم : بايدن يعلن موافقة إسرائيل على دخول مساعدات إلى غزة

صحيفة الخليج 365: قال الرئيس الأميركي جو بايدن أن إسرائيل وافقت على دخول مساعدات إلى غزة في أسرع وقت ممكن. مضيفا : "سنرسل مساعدات للمدنيين بغزة عبر مصر وطلبت من إسرائيل التعاون مع الصليب الأحمر لزيارة الرهائن".

وشدد بايدن خلال زيارته لإسرائيل، على أنه لا شيء أهم من إعادة الرهائن في غزة. وتابع " حملت رسالة واحدة إلى إسرائيل، وهي أنكم لستم وحدكم، إسرائيل تم تأسيسها لكي تكون دولة آمنة لليهود في العالم ولابد أن تبقى كذلك"..

وأضاف: "لدينا مسؤولية حيال أمن إسرائيل وسنبقى على دعمنا لها وسنسعى ألا تتوسع رقعة النزاع، وما حدث في 7 أكتوبر يذكّرنا بـ11 سبتمبر".

وأكمل: "يجب تحقيق العدالة وأعرف أن هناك أثمانا في زمن الحرب ويجب أن يكون هناك وضوح في الأهداف، وحركة حماس لا تمثل كل الشعب الفلسطيني، بل تستخدم المدنيين كغطاء ونشعر بالحزن لقصف المستشفى.