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تراند اليوم : سفارة المملكة في لبنان تدعو كافة المواطنين لمغادرة الأراضي اللبنانية فوراً

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سفارة المملكة في لبنان تدعو كافة المواطنين لمغادرة الأراضي اللبنانية فوراً

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صحيفة الخليج 365 - واس : أوضحت سفارة المملكة العربية لدى جمهورية لبنان، أنها تتابع عن كثب تطورات الأحداث الجارية في منطقة جنوب لبنان، داعية المواطنين كافة التقيد بقرار منع السفر، ومغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري لمن هو متواجد في لبنان حالياً.

كما دعت السفارة المواطنين المتواجدين في لبنان إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن التي تشهد تجمعات أو تظاهرات، لحين مغادرتهم.

وشددت على ضرورة تواصل المواطنين معها حال حدوث أي طارئ - لا قدر الله -، راجية السلامة للجميع.

ولفتت إلى التواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية:

هاتف سفارة المملكة لدى لبنان :

009611762711

009611762722

هاتف شؤون السعوديين :

0096178803388

0096176026555

الهاتف الموحد لشوؤن السعوديين بالخارج :

سفارة المملكة في لبنان تدعو كافة المواطنين لمغادرة الأراضي اللبنانية فوراً
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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