شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة تدعو السعوديين إلى مغادرة لبنان فورا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتابع سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية لبنان، عن كثب تطورات الأحداث الجارية في منطقة جنوب لبنان، حيث تدعو كافة المواطنين التقيد بقرار منع السفر، ومغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري لمن هو متواجد في لبنان حالياً ، كما أنها تدعو المواطنين المتواجدين في لبنان إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن التي تشهد تجمعات أو تظاهرات، لحين مغادرتهم.

وتنوه السفارة بضرورة تواصل المواطنين معها حال حدوث أي طارئ لا قدر الله مع كافة الأمنيات بالأمن والسلامة للجميع.

الحالات الطارئة نأمل التواصل على الأرقام التالية:

هاتف سفارة المملكة لدى لبنان هاتف شؤون السعوديين الهاتف الموحد لشوؤن

009611762711

009611762722

0096178803388

0096176026555

السعوديين بالخارج

920011114