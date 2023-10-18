شكرا لقرائتكم خبر عن يحميك من مرض خطير.. احرص على تناول الزيتون.. لهذا السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، منشورا جديدا من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ووضحت سهام سوقية، خلال المنشور عن أهم فوائد الزيتون بأنواعه، فيحتوي الزيتون على مجموعة كبيرة من الفوائد والمعادن التي يحتاجها الجسم. وإليكم فوائد الزيتون

1- مفيد لصحة القلب

بسبب محتواه من حمض الفوليك 2- يزودك بالدهون الصحية 3- يقلل خطر الاصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين 4- يمنحك جرعة صحية من فيتامين E 5- يجعلك تشعر بالشبع بعد تناول الوجبات الخفيفة 6- يساهم في خفض خطر الإصابة بالسرطان 7- يساعد على إدارة مستويات السكر في الدم

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كل انواع الزيتون جيدة .. تجنب المبالغة في الملح مع الزيتون

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