شكرا لقرائتكم خبر عن توقفي عنها.. أخطاء شائعة تُسبب هبوط الكيك تقع فيها جميع النساء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

فن الخبز هو هواية جميلة، ولكن من الممكن أن يحدث خطأ في هذه العملية عندما يهبط منتصف الكيك. ولكن يمكن إصلاح ذلك بواسطة استخدام الكريمة والديكورات المختلفة على الكيك. في هذا المقال، سنلقي نظرة على الأسباب التي قد تؤدي إلى هبوط منتصف الكيك أثناء عملية الخبز:

1. استخدام كمية زائدة أو غير كافية من مسحوق الخبز.

لتجنب ذلك، يجب الالتزام بالكمية المناسبة التي تكون ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز لكل كوب من الدقيق، أو اتباع التعليمات الموجودة في الوصفة التي تستخدمينها.

2. الخفق المفرط لعجينة الكيك.

الطريقة الصحيحة هي خفق الزبد والسكر معًا حتى يصبح الخليط هشًا، ثم إضافة البيض والخفق حتى يتم دمجه بشكل جيد مع مزيج الزبد والسكر. بعد ذلك، يتم إضافة الدقيق والسوائل وخفقها حتى تمتزج جيدًا دون إطالة الخفق.

3. تسخين الفرن قبل وضع الكيك لمدة تقرب من 30 دقيقة.

وعدم فتح الباب قبل الوقت المناسب لاكتمال الخبز، وهو بعد مرور 20 دقيقة من وضعه في الفرن.

من خلال اتباع هذه النصائح، يمكن تجنب هبوط منتصف الكيك والاستمتاع بنتائج خبزٍ مثالية.