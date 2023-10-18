شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا للتسوس.. طرق طبيعية تغنيك عن طبيب الأسنان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعد تسوس الأسنان من الأمراض الشائعة التي يعاني منها الكثيرون والتي تؤثر على صحة الأسنان بسبب الإفراط في تناول الحلويات وعدم الاهتمام بتنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون يوميًا، ويمكن علاج هذه المشكلة في المنزل، بالاعتماد على بعض الاجراءات والوصفات الطبيعية،حسب منظمة الصحة العالمية.

طرق طبيعية للتخلص من تسوس الأسنان في المنزل:



تنظيف الأسنان بالخيط مرةً واحدةً يوميًا لمنع تراكم اللويحات بين الأسنان، ومن الأفضل إجراء التنظيف بالخيط ليلًا قبل النوم؛ لمنع البكتيريا.

الحرص على تنظيف الأسنان باستخدام فرشاة ومعجون أسنانٍ يحتوي على مادة الفلورايد مرتين يوميًا على الأقل.



استخدام معجون الأسنان بالفلورايد. غسول الفم بالفلورايد. المكملات الغذائية أو الفيتامينات المحتوية على الفورايد.

المضمضة بالمحلول الملحي: يعتبر محلول الملح من الوصفات الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها لعلاج التسوس، فهو بمثابة مطهر فموي يكافح الالتهابات،قد يُساعد المحلول المُحضّر من الماء الدافئ الذي يضاف إليه القليل من الملح على قتل البكتيريا وتخفيف الألم .



ينصح بمضغ اللبان الخالي من السكر لمدة 20 دقيقة بعد الوجبات في كل مرةٍ وذلك في زيادة إفراز اللّعاب الذي يساعد على تقليل تسوس الأسنان.

يوصى بفلورة مياه الشرب للحد من تسوس الأسنان بين الأطفال والبالغين، حيث تعد هذه الطريقة آمنةً وفعالةً لتوفير مستوياتٍ مثاليةٍ من الفلورايد اللازم لمنع تسوس الأسنان.

الحرص على تناول الطعام الغني بفيتامين د والكالسيوم ويمكن الحصول عليه من عده مصادر، مثل: أشعة الشمس، بالإضافة إلى منتجات الألبان؛ كالحليب والزبادي،ليحمي تكوّن التجاويف عند الأطفال الصغار،

كما أنّ انخفاض مستوياته قد يؤدي إلى حدوث خللٍ ونقصٍ في المعادن الموجودة في الأسنان؛ مما يجعلها معرضةً بشكلٍ كبير للكسر والتسوس.