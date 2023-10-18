أمريكا تستخدم "الفيتو" لتعطيل مشروع القرار البرازيلي بإعلان هدنة إنسانية في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 أكتوبر 2023, 4:02 مساءً

عطل "الفيتو" الأمريكي في مجلس الأمن الدولي، اليوم "الأربعاء"، مشروع قرار برازيلي بشأن هدنة إنسانية في قطاع غزة. وصوت "12" عضوًا في مجلس الأمن البالغ عدد أعضائه "15"، لصالح القرار، في حين امتنعت روسيا وبريطانيا عن التصويت؛ وفقًا لـ"رويترز". ودعت روسيا إلى تعديلات في مشروع القرار البرازيلي، في حين اتّهم المندوبُ الروسي لدى مجلس الأمن الدولَ الغربية التي رفضت تعديلات بلاده بأنهم "ضد وقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط".

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