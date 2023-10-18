انت الان تتابع ستظل في ذاكرة المدافع لفترة طويلة.. شاهد "ميسي" يتلاعب بمدافع منتخب بيرو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 أكتوبر 2023, 4:26 مساءً

تناقلت حسابات التواصل الاجتماعي العالمية مقطع فيديو مذهلاً للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مباراة منتخب بلاده أمام بيرو. وقاد ميسي منتخب بلاده للفوز على بيرو بتسجيله الهدفين اللذين انتهت بهما المباراة على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026. وتلاعب أسطورة الأرجنتين بمدافع بيرو بصورة مذهلة حيث قام بمراوغته نحو أربع مرات في منتصف الملعب. وعلّق حساب صحيفة "Besiccer" الفرنسية على اللقطة بأن مدافع المنتخب البيروفي سيظل متذكراً تلك اللقطة لفترة طويلة.

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