أمريكا تفرض عقوبات على 10 أعضاء من "حماس"

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارةُ الخزانة الأمريكية فرضَ عقوبات على 10 من أعضاء حماس ومقدمي التسهيلات المالية للحركة، اليوم "الأربعاء"، بينهم قيادي رفيع، على وقع النزاع المتصاعد الذي أعقب هجومها المباغت على إسرائيل.

وذكرت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين"، في بيان، أن "الولايات المتحدة تتّخذ تحرّكًا سريعًا وحاسمًا لاستهداف مموّلي حماس ومقدّمي التسهيلات لها بعد الهجوم الذي شنّته على إسرائيل".

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