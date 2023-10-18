محافظ الخرج يرعى حفل تخريج 351 متدربًا من معهد الصناعات الغذائية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 أكتوبر 2023, 4:36 مساءً

رعى محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز حفل تخريج 351 متدربًا من معهد الصناعات الغذائية لعام 2022 - 2023، بحضور رئيس مجلس إدارة المعهد الرئيس التنفيذي لشركة المراعي عبدالله البدر، ونائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبدالله المرزوق. واستُعرضت خلال الحفل مجهودات المعهد في مجال التدريب والمشاركة في عملية التوطين من خلال تأهيل العنصر البشري الذي يُمثل أهمية كبيرة للدفع بخطط النهوض بالقطاع الصناعي بمختلف نشاطاته. وقال "البدر" في كلمة ألقاها بهذه المناسبة: "اليوم في معهد الصناعات الغذائية ننظُر إلى مسيرة تزيد على 12 عاماً من التشارك والنمو والعطاء والبحث عن أفضل سبل التدريب العالمية، وكان هدفنا الأول هو تأهيل الكادر البشري الذي يُعَد ثروتنا الحقيقي". وفي ختام الحفل، قدم الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز، دروعًا تقديرية لشركاء التدريب والتوظيف مع معهد الصناعات الغذائية، وهم صندوق الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشركة المراعي، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، والصافي، وآفاق الغذاء، ونادك، ودرة التنمية المتقدمة، والمجموعة السعودية لغرف التبريد. ويُعد معهد الصناعات الغذائية، أحد برامج المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية بشراكة بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي، وبدعم من صندوق الموارد البشرية "هدف". ويضم المعهد عددًا من التخصصات المختلفة، منها تقنيات الإنتاج الغذائي ويتفرع منها دبلوم مخبوزات ودبلوم عصائر وألبان، وتقنيات المزارع، بخلاف تخصص الصيانة الذي يشمل معدات ومركبات ثقيلة وخفيفة؛ وفي مجال الكهرباء والتكييف.

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