الأمم المتحدة تحذر: خطر اتساع حرب غزة خطير للغاية

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محمد بن مسعود - الدمام - ‬حذر مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، مجلس الأمن الدولي، اليوم (الأربعاء)، من أن خطر اتساع الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس" حقيقي جداً وخطير للغاية.

وقال "تور وينسلاند" مخاطباً المجلس المؤلف من 15 عضواً عبر اتصال مرئي من الدوحة: "أخشى أن نكون على شفا هاوية عميقة وخطيرة، يمكن أن تغير مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إن لم يكن الشرق الأوسط ككل"، وفقاً لـ"رويترز".

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