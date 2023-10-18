الصين مصدومة من إجهاض أمريكا مشروع الهدنة الإنسانية بغزة في مجلس الأمن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 أكتوبر 2023, 4:39 مساءً

قال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانج جون، اليوم (الأربعاء): "إن بكين تشعر بالصدمة وخيبة الأمل بعد استخدام الولايات المتحدة للفيتو في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار هدنة إنسانية في غزة". وبين "جون" أنه خلال 40 ساعة من المفاوضات لم تعرب الولايات المتحدة عن معارضتها لمشروع القرار، وكان من المتوقع إقراره، وفقاً لـ"فرانس برس". ولفت إلى أن المجلس بحاجة إلى اتخاذ إجراءات للحث على وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين.

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