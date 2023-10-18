شكرا لقرائتكم خبر عن ذوو الإعاقة.. مكانة خاصة ودعم متواصل في عهد الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت العقود الماضية نقلة حضارية نوعية في خدمات ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومنذ بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، وهما يوليان الأشخاص ذوي الإعاقة اهتمامًا كبيرًا، حتى شملت الخدمات المقدمة إليهم كل أنحاء المملكة، وتمكنوا خلال العهد الزاهر، من المشاركة في الحياة اليومية، شأنهم في ذلك شأن أقرانهم الأسوياء.

كما وقعت المملكة على الاتفاقية العالمية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعززت رؤية 2030 دور المملكة في منحهم حقوقهم كاملة، وتمكينهم ليكونوا جزءًا فعالًا من المجتمع.

وفيما يلي بعض القرارات والتوجيهات التي عملت على توفير الحماية لهم، وتهيئة المناخ المناسب للاستفادة من القدرات الكامنة لديهم.

نظام حقوق ذوي الإعاقة

موافقة مجلس الوزراء في 22 أغسطس 2023، على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي ‏يحل بديلًا عن "نظام رعاية المعوقين" السابق، وجرى إعداده ليشمل مختلف متطلبات الحياة، وليكون أساسًا يمّكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم في مختلف القطاعات

توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-أيده الله– في 11 يونيو 2019، جميع الجهات الحكومية باعتماد استخدام مصطلح "الأشخاص ذوي الإعاقة" في جميع المخاطبات الرسمية، والتصريحات الإعلامية.

اليوم العالمي لذوي الإعاقة

استضافت المملكة ممثلة في هيئة رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة، في نوفمبر 2022، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على مدى أسبوع مهرجان المسرح الخليجي السادس للأشخاص ذوي الإعاقة، على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض، بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين، صدرت موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية (آنذاك) على تأسيس مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بتاريخ 24/12/1412، فغطى المركز جميع المجالات التي تخدم فئات المجتمع عامة، وفئات الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة، ليصبح المركز من المراكز القليلة في العالم العربي والإسلامي الذي يعنى بالبحث العلمي المتخصص بقضايا الإعاقة.

دعم قضايا ذوي الإعاقة

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا بادرت قولًا وعملًا بتوفير الدعم والمساندة لقضايا ذوي الإعاقة، وهيأت مناخًا اجتماعيًا مواتيًا لتفهم أبعاد قضية الإعاقة، وأصدرت أنظمة وقرارات لتسهيل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع ليصبح الجميع قوى منتجة وفاعلة في حركة البناء التي تشهدها المملكة.

وأضاف في كلمة له عام 1437هـ بمناسبة مرور 25 عامًا على إنشاء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة: "سنظل نذكر بالخير والعرفان أيادي الملك فهد بن عبد العزيز البيضاء، والملك عبد الله بن عبد العزيز، والأمير سلطان بن عبد العزيز، والأمير نايف بن عبد العزيز لدعمهم تأسيس المركز منذ انطلاقته، وما قدموه من عطاء زاخر كان من أسباب رسوخ خطى هذه الصرح العلمي، وتمكينه من الإسهام الفاعل في خدمة قضايا الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة".

وأوضح أن المركز تأسس بهدف إثراء المعرفة ودعم الخطط للخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية على أسس علمية موثقة.

وأكد أن المبادرة مثّلت تحديًا كبيرًا للقائمين على المركز لأنه بناء على غير مثال، ما تطلب الكثير من الجهد في مراحل إنشاء المركز، وتلمس السبل لمواجهة هذه القضية المجتمعية المتعددة الأبعاد والتأثيرات، معربًا عن سعادته بما يبذله القائمون على المركز من أعمال مثمرة.

سيارات ذوي الاعاقة

صدرت في ديسمبر 2015م توجيهات وزارة الشؤون الاجتماعية بالبدء في تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين، المتضمن فك الرهن المقيد للتصرف في السيارات الممنوحة لذوي الاعاقة وفق المعايير المحددة لذلك، وإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بالسيارات من خلال إدارات المرور في جميع مناطق المملكة بما يحقق مصلحة المستفيد من هذه المنحة.

في أبريل 2015، بدأت وزارة العمل (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حاليًا) في الزام الشركات الكبرى بتوظيف ذوى الاحتياجات الخاصة على المنشآت العملاقة والكبيرة التي تضم 500 عامل وأكثر في نشاطي الاتصالات والمالية.

وافتتحت في يوليو 2015، حديقة الإرادة التي تعد أول حديقة مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة، وتقع في حي السلامة بشارع الأمير سلطان بمحافظة جدة.

مكافآت طلاب التعليم الخاص

في أكتوبر 2015، قرر مجلس الوزراء الموافقة على شمول الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الإعاقات الصحية والجسمية بالمكافآت المقررة لطلاب التعليم الخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع مقدار هذه المكافآت لتصبح على النحو الآتي:

1 - المرحلة الابتدائية 600 ريال شهريًا، والمرحلة المتوسطة 750 رياًلا شهريا، والمرحلة الثانوية 900 ريال شهريًا، وذلك في حالة عدم سكن الطلاب في الأقسام الداخلية.

2 - المرحلة الابتدائية 180 ريالًا شهريًا، والمرحلة المتوسطة 270 ريالًا شهريًا، والمرحلة الثانوية 360 ريالًا شهريًا، وذلك في حالة سكن الطلاب في الأقسام الداخلية.

أول إشارة مرورية صوتية

في ديسمبر 2015، تدشين أول اشارة مرورية صوتية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، مزودة بتقنيات عالية في المنطقة الشرقية بشارع الملك خالد بالدمام.

كما صوّت مجلس الشورى في أكتوبر 2016، على إقرار نظام خاص بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.

خدمة "الموظف بدر"

دشنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في مارس 2017م، خدمة "الموظف بدر" الموجهة إلى الصم وذوي الإعاقة السمعية، التي تعنى بالترجمة الفورية، وتدشين الإصدار الحديث من الحقيبة المتنقلة الخاصة لكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على زيارة مكاتب الأحوال المدنية.

وانطلق في ديسمبر 2021 أول فريق رسمي في المنطقة الشرقية، لتأهيل ذوي الإعاقة البصرية وتعزيز دورهم المجتمعي، بما يسهم في تحسين نوعية حياتهم الشخصية والعملية، مستهدفا ما يقارب 2700 شخص من ذوي الإعاقة البصرية بمختلف المدن والمحافظات.

مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة

تأسس مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة عام 1411هـ، واعتُمد بشكل رسمي في 24-1-1412هـ.

ويحظى المركز بالرعاية والعناية والاهتمام والدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- منذ تأسيسه حتى الآن، إذ قدم منحة مالية مقدارها 10 ملايين ريال لإنشاء وقف للمركز، كما وافق على أن يحمل المركز اسمه الكريم.

ويكتسب المركز أهميته من كونه معنيًا بالبحث العلمي الذي يعد أهم الوسائل التي يمكن توظيفها للتصدي للإعاقة، سواء بالوقاية منها أو التخفيف من آثارها عند حدوثها.

جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة

ويحتضن المركز جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة، وهي تتشرف بحمل اسم خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، وتعد من أهم الجوائز التي تمنح في مجال البحوث والدراسات المعنية بالإعاقة، إن لم تكن أهمها جميعًا.

وهي جائزة عالمية تستهدف العلماء والعالمات والباحثين والباحثات المتميزين على مستوى العالم.

وتُمنح الجائزة على فروع الجائزة الأربعة "العلوم الصحية والطبية، والعلوم التربوية والنفسية، والعلوم التأهيلية والاجتماعية، وتطبيقات التقنية في مجالات الإعاقة".