شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع سلال غذائية في أفغانستان وباكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 24 طنًا من السلال الغذائية للأسر المتضررة من الزلزال في مديرية زندة جان بولاية هرات غرب أفغانستان، استفاد منها 2.250 فردا، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.

كما وزع المركز، أمس 731 سلة غذائية للفئات الأشد ضعفًا في منطقة خاران بإقليم بلوشستان المتضررة من الفيضانات في باكستان، استفاد منها 5.117 فرداً، ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية باكستان لعام 2023- 2024.

المواد الإيوائية في باكستان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 730 حقيبة إيوائية في منطقتي فهياري وليّه بإقليم البنجاب في باكستان، استفاد منها 5.110 أفراد.

ويأتي ذلك ضمن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير المواد الإيوائية والحقائب الشتوية للأسر الأشد ضعفًا في المناطق الباكستانية المتضررة من الفيضانات.