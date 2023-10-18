شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره اللبناني التطورات في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير الخارجية والمغتربين في لبنان عبدالله بوحبيب، على هامش الاجتماع الاستثنائي العاجل مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة.

وبحث الجانبان التصعيد العسكري وتطورات الأوضاع المستمرة حالياً في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة لنزع فتيل التوتّر، وسبل حماية المدنيّين العزّل من العمليات العسكرية المتصاعدة خلال الفترة الماضية.

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الأوضاع في غزة

أكد سموه خلال اللقاء أن المملكة تبذل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري.

حضر اللقاء، وكيل الوزارة للشؤون السياسية د. سعود الساطي.