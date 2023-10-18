سفارة السعودية في لبنان تدعو مواطنيها إلى مغادرة البلاد فورًا

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دعت سفارة السعودية في لبنان، اليوم الأربعاء، مواطنيها إلى مغادرة البلاد فورًا، وذلك في ظل الأحداث الجارية في منطقة جنوب لبنان.
وأوضحت السفارة في بيان لها أنها تتابع عن كثب تطورات الأحداث، وشددت على ضرورة التزام المواطنين بقرار منع السفر إلى لبنان.
كما دعت السفارة المواطنين المتواجدين في لبنان إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن التي تشهد تجمعات أو تظاهرات.
وأهابت السفارة بالمواطنين التواصل معها في حال حدوث أي طارئ، على الأرقام التالية:
هاتف سفارة المملكة لدى لبنان: 009611762711
هاتف شؤون السعوديين: 0096178803388
هاتف الموحد لشؤون السعوديين بالخارج: 920000980
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