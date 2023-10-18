انت الان تتابع وزير الخارجية يبحث مع نظيره اللبناني التصعيد العسكري وتطورات الأوضاع المستمرة حالياً في غزة ومحيطها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 أكتوبر 2023, 5:12 مساءً

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير الخارجية والمغتربين في لبنان عبدالله بوحبيب، وذلك على هامش الاجتماع الاستثنائي العاجل مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة. وبحث الجانبان التصعيد العسكري وتطورات الأوضاع المستمرة حالياً في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة لنزع فتيل التوتّر، وسبل حماية المدنيّين العزّل من العمليات العسكرية المتصاعدة خلال الفترة الماضية. وأكد خلال اللقاء أن المملكة تبذل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري. حضر اللقاء، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.

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