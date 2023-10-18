واشنطن تعاقب "11" فردًا و"8" شركات وسفينة لدعمهم برامج الصواريخ و"المسيرات" الإيرانية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 أكتوبر 2023, 5:36 مساءً

أعلنت وزارةُ الخزانة الأمريكية فرضَ عقوبات جديدة، اليوم "الأربعاء"، على أشخاص وكيانات متمركزة في إيران وهونج كونج والصين وفنزويلا؛ لـ"تمكينهم برامج إيران للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة". وذكرت الوزارة، في بيان، أن "الأشخاص الخاضعين للعقوبات دعموا الحرس الثوري ووزارة الدفاع في إنتاج ونشر الصواريخ والطائرات المسيرة"؛ وفقًا لـ"فرانس برس". من جهته أوضح وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية "براين نيلسون"، أن القرار استهدف "11" فردًا وثماني شركات وسفينة واحدة.

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