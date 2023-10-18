انت الان تتابع الهلال: الأشعة تحدد إصابة "الفرج".. والفريق يفتح ملف الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 أكتوبر 2023, 7:12 مساءً

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الأربعاء مرانه الرئيس؛ استعداداً لمواجهة ضيفه "الخليج" ضمن لقاءات الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين. بدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، حيث التحق لاعبو المنتخب السعودي الأول والثنائي الأجنبي "كوليبالي ونيفيز" في التدريبات. وفرض المدير الفني البرتغالي "خيسوس" عدداً من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم الجهاز الفني الحصة التدريبية بمناورة فتية على جزء من الملعب. من جانب آخر تواجد قائد الأزرق "سلمان الفرج" في العيادة؛ نظير تعرضه لإصابة مع المنتخب في العضلة الخلفية، على أن يجري أشعة يوم الغد، فيما أظهرت الأشعة إصابة "حسان تمبكتي" في العضلة الجانبية للساق. ولم يشارك "ناصر الدوسري" في المران؛ نظير تعرضه لكدمة قوية في الركبة أثناء مجريات لقاء المنتخب أمس أمام مالي، في حين منعت كدمة عضلة أسفل البطن من مشاركة "عبد الله الحمدان" في تدريبات الفريق.

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