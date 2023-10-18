النصر: عودة الدوليين للتدريبات الجماعية.. تحضيراً لمواجهة ضمك

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 أكتوبر 2023, 7:19 مساءً

فتح فريق النصر الكروي الأول، اليوم الأربعاء، ملف مواجهة نظيره ضمك، في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، السبت المقبل. وشارك عدد من لاعبي النادي العاصمي الدوليين، في تدريب اليوم الأربعاء، عقب الفراغ من مهمة منتخبات بلادهم خلال فترة أيام فيفا. وظهر الإسباني، إيمريك لابورت، والسنغالي ساديو ماني، ثنائي الفريق في الحصة التدريبية التي جرت على ملعب النادي. وينتظر الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي" كاسترو " اكتمال الفريق بعودة مواطنيه الأسطورة كريستيانو رونالدو وأوتافيو والإيفوري سيكو فوفانا والكرواتي مارسيلو برزوفيتش.

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