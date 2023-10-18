تراند اليوم : جميعهم أطباء عدا واحدة مديرة تعليم… شاهد: مواطن متزوج 3 نساء يكشف عدد أبنائه

صحيفة الخليج 365: قال المواطن علي بن سعد بن مانع القحطاني، أن عدد أبنائه وبناته 12 " 8 بنات، و4 أولاد"، وجميعهم يعملون في مهنة الطب، عدا واحدة تعمل مديرة تعليم في نجران.

وأشار خلال مقطع فيديو متداول، إلى أن جميع أبنائه كانوا متفوقين في جميع المراحل الدراسية، وأصغرهم يدرس في السنة الثانية بكلية الطب.

وأوضح، أن ابنه محمد في كندا يكمل دراسته للحصول على الزمالة الكندية تخصص القلب، وعائشة مساعدة استشاري جراحة في مستشفى الملك فهد في جدة، وسعد استشاري قلب في مركز قلب بالرياض، وعبدالله طبيب طوارئ، وابنه صيدلانية، وطبيبة عناية مركزة، وتابع:" الباقي منتشرين بين الأحساء وغيرها".

ولفت إلى أنه كان يرغب أن يعمل أبناؤه في مهنة الطب، لأنه كان يتمنى أن يكون طبييا ولذلك زرع هذه الرغبة في نفوسهم، مضيفا أن زوجاته الثلاث متعلمات وساعدوه في تربية الأبناء.