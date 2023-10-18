تراند اليوم : مسؤول ب" مستشفى المعمداني" يكشف حصيلة القتلى والجرحى جراء قصف المستشفى.. ويوضح موعد عودة العمل

صحيفة الخليج 365: كشف نائب رئيس مستشفى المعمداني، في غزة الحصيلة المبدئية للقتلى والجرحى، خلال القصف الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى.

وقال الحصيلة النهائية للضحايا ستصدر قريبا، لكنها مبدئيا تتراوح بين 450 و500 ضحية، بين قتيل وجريح. حسب سكاي نيوز.

وتابع: "توقف المستشفى عن تقديم خدماته اليوم، لكن سيعود للخدمة يوم غد"، مشيرا إلى أن الحادث مفجع بكل التعابير ولا يستطيع العقل البشري أن يتصوره.

وأضاف: "كان المئات يحتمون بالمستشفى من القصف في أماكن أخرى، ولم يكن لدينا أي علم عن تحركات أو أنشطة حول المستشفى."

ولفت إلي أن المستشفى تأسس قبل قرن وهو خيري وغير ربحي، ويقدم خدمات للأهل في قطاع غزة.