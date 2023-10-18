تراند اليوم : "وحشية غاشمة تدمي القلوب".. شاهد .. محمد صلاح يخرج عن صمته ويعلق على القصف الذي تتعرض له غزة من الجيش الإسرائيلي

صحيفة الخليج 365: خرج اللاعب المصري لاعب ليفربول محمد صلاح عن صمته وعلق عما يحدث في فلسطين والقصف الذي تتعرض له غزة على مدار الأيام الماضية منذ 8 أكتوبر .

ونشر محمد صلاح فيديو على حسابه الرسمي على منصة إكس ، وقال : ليس من السهل أبدا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع.

وتابع : جميع الأرواح مقدسة، وجيب توفير سبل الحماية لها. ويجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصراها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورا.

وأضاف: يمر سكان غزة بأوضاع مزرية. بالأمس شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى. ويحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورا.

واختتم صلاح: أناشد جميع قادة العالم بالتكاتف معا لمنع وقوع المزيد من المذابح للأبرياء. الإنسانية يجب أن تسود.