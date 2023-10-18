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تراند اليوم : شاهد: مراسل يكشف عن استخدام الطيران الحربي الإسرائيلي الحزام الناري في القصف على غزة .. ويوضح الأماكن المستهدفة

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صحيفة الخليج 365: كشف مراسل قناة الحدث في فلسطين " أحمد حرب " عن استخدام الطيران الحربي الإسرائيلي الحزام الناري لقصف عدة منازل للمواطنين واستهداف مسجدين في قطاع غزة.

وأوضح المراسل : أن القصف الإسرائيلي متواصل في الليل والنهار ، وتزداد ليلا حدته ويكون عنيفا .

وقال ، أن القصف بشكله العام متواصل ، وقبل قليل كان هناك استهداف بجانب المستشفى الذي نحن فيه بوسط خان يونس ، وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين ومعرفة إذا كان هناك ضحايا .

وأشار المراسل أن الاستهدافات كانت على أحد المنازل بجانب المستشفى ، وكان هناك استهدافات من قبل الطيران الإسرائيلي بحي الزيتون جنوب مدينة غزة وعلى ما يبدو استخدمت الطائرات الحزام الناري ، وأيضا استهداف لشقة سكنية بأحد الأبراج في تل الهوا جنوب مدينة غزة .

كما تم استهداف مسجد في مخيم دير البلح وسط قطاع غزة ، وفي الشرق كان هناك استهداف لمسجد المحطة، وشقة سكنية في حي النصر .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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