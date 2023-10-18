«فنون الطهي» تحتفي بالأطباق المحلية والعالمية في أكبر مهرجان تفاعلي

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ودعت الهيئة الراغبين من الطهاة وأصحاب المنشآت ممن يرغبون في أن يكونوا جزءا من هذه الفعاليات إلى التسجيل عبر الرابط المخصص.
وتشمل هذه الحزمة من الفعاليات مهرجان الوليمة للطعام السعودي في نسخته الثالثة، الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 23 نوفمبر إلى 2 ديسمبر؛ لتحتفي من خلاله الهيئة بالتراث الوطني للأطعمة عبر تقديم تجارب ثقافية تعليمية وتثقيفية لجميع الفئات المجتمعية، وتسعى إلى أن يكون الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ومرجعا عالميا للاحتفاء بتراث الطعام الوطني من خلال تحويله لمنصة شاملة تتضمن تجارب عائلية.
كما سيقدم عروضا ترفيهية متعددة الوسائط حول الطعام؛ لاستكشاف نكهات جديدة، ومسابقات الطهي، وبحث فرص المشاريع المتاحة للشركاء الدوليين مع المحليين، إلى جانب تصدير الأفكار المميزة من المملكة إلى العالم، والتعريف بثقافة وتاريخ المملكة ومنطقة الشرق الأوسط من خلال الطعام.
كما ستقام فعالية «شتانا» في مدينة الدرعية خلال شهر ديسمبر، وتطلع الهيئة إلى أن يكون هذا الحدث مرجعا ثقافيا وتقليديا لثقافة الصحراء عبر تقديم تجربة شاملة للجميع في قالب تقليدي معين، وعروض تذوق للمهتمين، ودعم للمنتجين المحليين.
وتعتزم الهيئة بدعمٍ من برنامج جودة الحياة «أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030» ثلاثة مهرجانات في كل من المنطقة الشرقية، ومنطقة مكة المكرمة، ومنطقة الرياض، التي ستبدأ من الرياض بمهرجان «ثقافة الطعام» في نوفمبر المقبل، وهو مستوحى من المهرجانات التي تضم جولات تذوق الطعام والأنشطة العائلية والتجزئة، بحيث يشتمل المهرجان على مجموعة من أفضل أطعمة الشارع في العالم في مكان واحد، ويقدم تجربة تذوق الأكل السعودي والعالمي، إلى جانب الأنشطة التفاعلية، وفعاليات الطهي، والفعاليات المخصصة للأطفال، وورش العمل وغيرها من الأنشطة التفاعلية.
ومهرجان «المأكولات البحرية» في شهر ديسمبر بالخبر، والذي سيتناول المأكولات البحرية المتميزة بالمصيد المحلي، وسيقدم أركانا للطهي الحي، ومنطقة مخصصة للأطفال وأنشطة أخرى بمشاركة محلية ودولية.
ويأتي المهرجان الثالث في جدة «مهرجان رامين والأنمي»، وهو عبارة عن فعالية تعرض وتقدم تجربة الطعام والمأكولات المرتبطة بأفلام وشخصيات الأنمي، ومن بينها الأونيغري، والرامين وغيرها من الأطباق التي تحظى بشعبية كبيرة جدا في شرق آسيا، ولها تأثير كبير في المجتمع السعودي منذ القدم وحتى الحاضر.
حزمة الفعاليات تشمل:
- مهرجان الوليمة للطعام السعودي في نسخته الثالثة.
- فرصا لتعلم أساليب خاصة ومثيرة للاهتمام من الطهاة المحليين والدوليين.
- الالتقاء بشخصيات رائدة في المجال بجانب مجموعة واسعة من المطاعم.
- عروضا ترفيهية متعددة الوسائط حول الطعام لاستكشاف نكهات جديدة ومسابقات الطهي.
- بحث فرص المشاريع المتاحة للشركاء الدوليين مع المحليين.
- تصدير الأفكار المميزة من المملكة إلى العالم.
- التعريف بثقافة وتاريخ المملكة ومنطقة الشرق الأوسط من خلال الطعام.
- ستجمع بين تجارب الطهي المحلية الأصيلة للمواطنين والسياح.
- التعريف بثقافة وتاريخ المملكة ومنطقة الشرق الأوسط من خلال الطعام.
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