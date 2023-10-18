شكرا لقرائتكم خبر «فنون الطهي» تحتفي بالأطباق المحلية والعالمية في أكبر مهرجان تفاعلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لأن يكون هذا الحدث بمثابة مهرجان تفاعلي، ومرجعا للطعام المتأثر بالثقافة، تستعد هيئة فنون الطهي لتنظيم حزمة من الفعاليات والمهرجانات الثقافية التي ستقام في الربع الأخير من العام الجاري 2023، للاحتفاء بالأطباق المحلية والعالمية، وتقديم تجارب ثقافية تعليمية وتثقيفية لجميع فئات المجتمع.

ودعت الهيئة الراغبين من الطهاة وأصحاب المنشآت ممن يرغبون في أن يكونوا جزءا من هذه الفعاليات إلى التسجيل عبر الرابط المخصص.

وتشمل هذه الحزمة من الفعاليات مهرجان الوليمة للطعام السعودي في نسخته الثالثة، الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 23 نوفمبر إلى 2 ديسمبر؛ لتحتفي من خلاله الهيئة بالتراث الوطني للأطعمة عبر تقديم تجارب ثقافية تعليمية وتثقيفية لجميع الفئات المجتمعية، وتسعى إلى أن يكون الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ومرجعا عالميا للاحتفاء بتراث الطعام الوطني من خلال تحويله لمنصة شاملة تتضمن تجارب عائلية.

كما سيقدم عروضا ترفيهية متعددة الوسائط حول الطعام؛ لاستكشاف نكهات جديدة، ومسابقات الطهي، وبحث فرص المشاريع المتاحة للشركاء الدوليين مع المحليين، إلى جانب تصدير الأفكار المميزة من المملكة إلى العالم، والتعريف بثقافة وتاريخ المملكة ومنطقة الشرق الأوسط من خلال الطعام.

كما ستقام فعالية «شتانا» في مدينة الدرعية خلال شهر ديسمبر، وتطلع الهيئة إلى أن يكون هذا الحدث مرجعا ثقافيا وتقليديا لثقافة الصحراء عبر تقديم تجربة شاملة للجميع في قالب تقليدي معين، وعروض تذوق للمهتمين، ودعم للمنتجين المحليين.

وتعتزم الهيئة بدعمٍ من برنامج جودة الحياة «أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030» ثلاثة مهرجانات في كل من المنطقة الشرقية، ومنطقة مكة المكرمة، ومنطقة الرياض، التي ستبدأ من الرياض بمهرجان «ثقافة الطعام» في نوفمبر المقبل، وهو مستوحى من المهرجانات التي تضم جولات تذوق الطعام والأنشطة العائلية والتجزئة، بحيث يشتمل المهرجان على مجموعة من أفضل أطعمة الشارع في العالم في مكان واحد، ويقدم تجربة تذوق الأكل السعودي والعالمي، إلى جانب الأنشطة التفاعلية، وفعاليات الطهي، والفعاليات المخصصة للأطفال، وورش العمل وغيرها من الأنشطة التفاعلية.

ومهرجان «المأكولات البحرية» في شهر ديسمبر بالخبر، والذي سيتناول المأكولات البحرية المتميزة بالمصيد المحلي، وسيقدم أركانا للطهي الحي، ومنطقة مخصصة للأطفال وأنشطة أخرى بمشاركة محلية ودولية.

ويأتي المهرجان الثالث في جدة «مهرجان رامين والأنمي»، وهو عبارة عن فعالية تعرض وتقدم تجربة الطعام والمأكولات المرتبطة بأفلام وشخصيات الأنمي، ومن بينها الأونيغري، والرامين وغيرها من الأطباق التي تحظى بشعبية كبيرة جدا في شرق آسيا، ولها تأثير كبير في المجتمع السعودي منذ القدم وحتى الحاضر.

حزمة الفعاليات تشمل: